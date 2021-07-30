Чехол-кошелек RedPoint Pouch универсальный Черный (КН.01.Ш.01.39.000)

3 отзыва

Код:  231780025

Отзывы покупателей о Чехол-кошелек RedPoint Pouch универсальный Черный (КН.01.Ш.01.39.000) 3

Общий рейтинг

4,7
3 отзывов

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Все отзывы 3

  • Володимир Вовк
    • Продавец: Rozetka
    • Цвет: Black

    Коласний чохол , мінімалістичний , стильний . Мені подобаєтся ))

    Достоинства:
    Зручний , красивий
    Недостатки:
    Немає
    • Представник постачальника

      Доброго дня! Дякуємо за відгук.

  • Сергей Горбанев
    • Продавец: Rozetka
    • Цвет: Black

    Очень качественный и приятный на ощупь чехол, сел идеально и цвет постоянно радует глаз.

    Достоинства:
    Хороший чехол. Справедливая цена. Приятный на ощупь. Одним словом - все как нужно!
    Недостатки:
    Нет.
    • Представник постачальника

      Добрый день! Спасибо за отзыв.

  • Микола Горчин
    • Продавец: Rozetka
    • Цвет: Silver

    Класний кушельок для дівчинки купував жінці на день народження жінці сподобався

    Достоинства:
    Ціна , якість
    • Представитель поставщика

      Доброго дня! Дякуємо за відгук.

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