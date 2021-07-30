Отзывы покупателей о Чехол-кошелек RedPoint Pouch универсальный Черный (КН.01.Ш.01.39.000) 3
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Все отзывы 3
- Продавец: Rozetka
- Цвет: Black
Коласний чохол , мінімалістичний , стильний . Мені подобаєтся ))
- Достоинства:
- Зручний , красивий
- Недостатки:
- Немає
- Продавец: Rozetka
- Цвет: Black
Очень качественный и приятный на ощупь чехол, сел идеально и цвет постоянно радует глаз.
- Достоинства:
- Хороший чехол. Справедливая цена. Приятный на ощупь. Одним словом - все как нужно!
- Недостатки:
- Нет.
Добрый день! Спасибо за отзыв.
- Продавец: Rozetka
- Цвет: Silver
Класний кушельок для дівчинки купував жінці на день народження жінці сподобався
- Достоинства:
- Ціна , якість
Доброго дня! Дякуємо за відгук.
Доброго дня! Дякуємо за відгук.