Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12)

Адаптер предназначен для подключения второго жесткого диска (к примеру SSD) в ноутбук вместо привода CD/DVD/Blu-ray толщиной 12.7 мм. Устройство Plug & Play — подключил и работает. Полностью интегрирован в ноутбук, кабели / блоки питания / программное обеспечение/ драйвера не нужны.

После установки двух HDD появится возможность установки 2-ой операционной системы на дополнительный жесткий диск.

Для жестких дисков

Интерфейс HDD: SATA 2.5" или SSD диски

Высота адаптера: 12.7 мм

Светодиодные индикаторы питания/работы

Комплектация: