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Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12)

580 отзывов

Код:  6891318

  • Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 1
  • Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 2
  • Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 3
  • Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 4
  • Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 5
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Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12) - изображение 1

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Описание Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12)

Адаптер предназначен для подключения второго жесткого диска (к примеру SSD) в ноутбук вместо привода CD/DVD/Blu-ray толщиной 12.7 мм. Устройство Plug & Play — подключил и работает. Полностью интегрирован в ноутбук, кабели / блоки питания / программное обеспечение/ драйвера не нужны.

После установки двух HDD появится возможность установки 2-ой операционной системы на дополнительный жесткий диск.

  • Для жестких дисков
  • Интерфейс HDD: SATA 2.5" или SSD диски
  • Высота адаптера: 12.7 мм
  • Светодиодные индикаторы питания/работы

Комплектация:

  • Адаптер
  • Передняя пластиковая панель-заглушка
  • 4 винта для фиксации жесткого диска
  • Отвертка

Характеристики Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12)

Вид
Страна-производитель
Дополнительные характеристики
  • Интерфейс HDD: SATA 2.5" или SSD диски
    Светодиодные индикаторы питания/работы
    Материал: алюминий
Размеры
  • Высота адаптера: 12.7 мм
Цвет
  • Black
Страна регистрации бренда
Гарантия
  • 12 месяцев
Совместимость
  • Подходит для ноутбуков:

    Acer:
    Acer Aspire 5532, 5553G, 5738z,4736G, 4740G, 5714G, 5738Z, 5738, 5738G, 5739, 5740, 5740G, 5742Z,5742G, 5541G, 5740G, 5745PG, 5750G, 5755, 5930, 5935G, 6530G,6930G, 7250, 7739, 7735, 7745, 7550G, 7740G, 7551G, V3-551G
    Aspire One E1-572G
    Acer Extensa 5235, 5635, 5635Z, 5635G
    Acer TravelMate 5740, 5760, 7740, 7750, 8572
    Acer eMachines E732

    Asus:
    Asus A53, A75, A7SV
    Asus F6V, F8V, F80s
    Asus P50
    Asus G51, G53, G71, G73, G74sx, G750jx
    Asus R501V
    Asus K50, K50AB, K52, K53, K53BR, K55, K55A, K55V,K70ID, K70a,K72, K73, K75
    Asus N43, N53, N55, N56, N56JR, N56VB, N56VV, N56VZ, N61, N61VG,N71, N73, N81, N82
    Asus X52, X53, X54, X54H, X55A, X72, X73, X75VB, X75VD

    Dell:
    Dell Inspiron 15r
    Dell XPS 15
    Dell Alienware M15x R2
    Dell Stidio 1450, 1457, 1458, 15, 1555, 1557, 1558, 1559, 1535, 1536, 1537
    Dell Inspiron 14R, 1440, 15, 15R, 1545, 1564, 1764, N4050, N4110, N5010, N5020, N5040, N5050,N5110, M5010, M5040, M5110, N7010, N7110, N7520, 7720
    Dell Latitude E5410, E5420, E5420m, E5510, E5520, E5530, E5500
    Dell Vostro 1015, 3450, 3500, 3550, 3700, 3750
    Dell XPS Studio 15, 16, 17, 1640, 1645, 1647, XPS 15,L501X, L502X, L702X

    Fujitsu:
    Amilo Pro V3505, Xi 1554, s6210,s6220, s6230, 3000, 3010, 3700, C2230, 4215, 4220, 4010, 280, 270, 200, 420, 430, 765, 765DX, 755TX, 735TX, 690TX, 665TX, 675

    HP:
    HP Probook 6440b, 6445B, 6450B, 6455B,6550B, 6555B, 6460B, 6560B, 4410S, 4411S, 4416S, 4320S, 4321S,4421S, 4310S, 4340S, 4431S, 4510S, 4520S, 4530S, 4540S, 4545S,4710s, 4720s, 4730s, 4740s, NC6000
    HP Compaq CQ57, 6530b, 6535b, 6730b, 6730s, 6735b, 6735s, 6820s,6830, 6530, 6535, 6730, 67305, 6735Ь, 67355, 68205, 68305, 320, 321,325, 326, 420, 421, 425, 620, 621, 625, 650, 655
    HP Elitebook 6930p, 8440p, 8560p, 8440w, 8460, 8460w, 8470p,8470w, 8530p, 8530w, 8540p, 8540w, 8560w, 8560p, 8570w, 8570p,8730W, 8740w, 8760w, 8770w
    HP Pavilion dv1000, dv2000, dv5000, dv5, dv5t, dv5z, dv6, dv6t, dv6z,dv7, dv7t, dv7z
    HP Envy dv6
    HP G6, G6 2322sr, G7, G42, G50, G60, G61, G62, G70, G71, G72
    НP Compaq Presario CQ57, CQ56, СQ61

    Lenovo:
    Lenovo Edge 14, 15, Е40, 15, Е50, Е420, E430,E430c, E435, Е520, Е525, E530, E530c, E535
    Lenovo G430, G480, G485, G500, G530, G550, G560, G565, G570,G575, G580, G585, G700, G710, G770, G780
    Lеnоvо Thinkpad Т510, Т520, Т420, B560, B570, B575, B580, B590
    w510, w520, w530, w700, w710
    Lenovo Thinkpad SL300, SL400, SL500, SL510
    Lenovo ThinkPad L420, L421, L430, L512, L520
    Lenovo IdeaPad Z370, Z470, Z560, Z570, Z580, Z575, P580
    Lenovo 3000 (n200, n100), Lenovo Y310, Y460, Y470, Y480, Y550, Y560,Y570, Y580, V580, V580c

    Samsung:
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    Samsung 2-A01NL
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    300E5A-S02NL, 300E5A-S03NL, 300E7A-A02NL, 300E7A-S01NL
    300E7A-S02NL, 300E7A-S04NL
    Samsung 350V5X
    Samsung 400B5B-A01NL, 400B5B-A02NL, 400B5B-S03NL
    Samsung 600B5B-S01NL
    Samsung 700G7A-S01NL, 700Z5A-S01NL, 700Z5A-S03NL
    Samsung P530 JA01
    Samsung R540-JA03NL, R540-JA05, R730-JA06, R730-JB06, R730-JT03NL
    Samsung RC530-S01NL, RC530-S02NL, RC530-S03NL, RC710, RC730-S01NL, RC730-S02NL, RC730-S03NL, RC730-S04NL
    Samsung RF711-S01
    Samsung RV520, NP300E5C-U06, NP350V5C-A05IL, NP-RV520-A02NL,NP-RV520-A03NL ,RV520-S01NL
    Samsung RV720, NP-RV720-A01NL, NP-RV720-S01NL,NP-RV720-S02NL
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    Sony VPCEL2S1E, vaio vpcej3m1r
    Sony VPC-F серии
    Sony VGN-FW серии
    Sony VGN-NW серии
    Sony Vaio SVE1712W1EB
    Sony Vaio VPCSE серии
    Sony Vaio VPCE серии
    Sony Vaio VPCC серии
    Sony Vaio VGN-FW41M/H
    Sony Vaio VGN-BZ12VN
    Sony Vaio F13Z8E/BI
    Sony Vaio VPCEA, VPCEB, VPC-EA, VPC-EB
    Sony Vaio VGN-AR, VGN-NR, VGN-AW, VGN-BZ серии

    Toshiba:
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    Satellite A660, A665, A350, A300, A505
    Satellite S500, S855
    Satellite M645
    Satellite C650, C660, C665, C670
    Qosmio X305, X500, X505, F750
    P205, P505, P740,P750, P755,P770, P850, P85
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Отзывы покупателей 580

  • Владимир Чиричкин
    • Продавец: Rozetka

    Купил карман для ноутбука HP 8470. Установился без проблем, всё работает. Но раздражало лёгкое визжание HDD, установленного в кармане. ОС на SSD. Решил и его поменять на SSD. Приобрёл A400 Kingston 480. Визг пропал только после переустановки ОС. Наверное повизгивал 3D sensor, гироскоп, отслеживающий резкий наклон ноутбука, например при падении, и паркующий головку HDD. Купленный SSD оказался производительней старого SSD и я его переставил под систему, а в карман установил BX500 Crucial 480. Всё работает отлично, но когда стоял в кармане Kingston, светодиод на лицевой панели бывшего DVD привода вспыхивал синим цветом при обращении к диску, а после установки Crucial постоянно горит красным цветом и только кратковременно вспыхивает синим. Всё работает, но красный свет напрягает... Как будто аварийная ситуация. Прошу пользователей поделиться опытом использования кармана на вопрос работы сигнализации .

    Достоинства:
    Всё работает.
    Недостатки:
    Не понятно назначение переключателя. Поставил в среднее положение, хотя по отзывам надо оставить в левом положении.
  • Анатолий Щербаков
    • Продавец: Rozetka

    Все вмонтировалось без каких-либо проблем.

    Достоинства:
    Всё отлично подошло и работает.
    Недостатки:
    Нет
  • Алексей Костенко
    • Продавец: Rozetka

    Установил только через месяц после покупки, по сему вернуть уже не могу. Скорее всего мне попался бракованный. Проявляется это следующим образом: при установленном переходнике ноут выключается и перезагружается более 5 минут). Сначала грешил на хдд, но потом поменял несколько хдд/ссд, проблема не исчезла. И даже с вставленным пустым переходником проблема есть. Из этого следует, что проблема именно в нем. Буду покупать еще один, возможно такой же...

    Недостатки:
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