Карман-адаптер Maiwo для подключения 2.5" HDD/SSD SATA 3.0 (NSTOR-12)

Адаптер предназначен для подключения второго жесткого диска (к примеру SSD) в ноутбук вместо привода CD/DVD/Blu-ray толщиной 12.7 мм. Устройство Plug & Play — подключил и работает. Полностью интегрирован в ноутбук, кабели / блоки питания / программное обеспечение/ драйвера не нужны.
После установки двух HDD появится возможность установки 2-ой операционной системы на дополнительный жесткий диск.
Комплектация:
Видео распаковки от покупателя
Видео распаковки от покупателя
Видео распаковки от покупателя
Отзывы покупателей 580
Купил карман для ноутбука HP 8470. Установился без проблем, всё работает. Но раздражало лёгкое визжание HDD, установленного в кармане. ОС на SSD. Решил и его поменять на SSD. Приобрёл A400 Kingston 480. Визг пропал только после переустановки ОС. Наверное повизгивал 3D sensor, гироскоп, отслеживающий резкий наклон ноутбука, например при падении, и паркующий головку HDD. Купленный SSD оказался производительней старого SSD и я его переставил под систему, а в карман установил BX500 Crucial 480. Всё работает отлично, но когда стоял в кармане Kingston, светодиод на лицевой панели бывшего DVD привода вспыхивал синим цветом при обращении к диску, а после установки Crucial постоянно горит красным цветом и только кратковременно вспыхивает синим. Всё работает, но красный свет напрягает... Как будто аварийная ситуация. Прошу пользователей поделиться опытом использования кармана на вопрос работы сигнализации .
Все вмонтировалось без каких-либо проблем.
Установил только через месяц после покупки, по сему вернуть уже не могу. Скорее всего мне попался бракованный. Проявляется это следующим образом: при установленном переходнике ноут выключается и перезагружается более 5 минут). Сначала грешил на хдд, но потом поменял несколько хдд/ссд, проблема не исчезла. И даже с вставленным пустым переходником проблема есть. Из этого следует, что проблема именно в нем. Буду покупать еще один, возможно такой же...